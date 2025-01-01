Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 72: Rechts ab in den Tod
23 Min.Ab 12
Vom Gangmitglied zum ehrenhaften Bürger? Markus Dissemond scheint den Absprung aus der Kriminalität geschafft zu haben. Doch dann wird er kaltblütig erschossen. Holte ihn jetzt seine Vergangenheit ein oder gab es andere offene Rechnungen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1