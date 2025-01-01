Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 100: Günters letzter Ritt
22 Min.Ab 12
Der Porno-Regisseur Günter Grabowski bricht während der Dreharbeiten zu seinem neuen Film tot zusammen. Die Kommissare durchleuchten das Leben des Opfers und stoßen auf ein tödliches Gemisch aus Neid, Erpressung und gekaufter Liebe.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
