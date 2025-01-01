Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 128: Der wilde Stier
22 Min.Ab 12
Totgetrampelt von einem Stier - so zumindest scheint die 37-jährige Bäuerin Laura Kirchner ums Leben gekommen zu sein. Doch irgendetwas ist faul auf dem Bauernhof ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1