Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 136: Verbotene Lust
22 Min.Ab 12
Waldarbeiter entdecken die Leiche des 37-jährigen Walter Tröger erhängt an einem Baum. Verzweifelter Freitod oder geplanter Mord? Zwischen zügelloser Lust und trockenen Paragraphen nehmen die Kommissare die Ermittlungen auf.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1