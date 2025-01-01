Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 144: Außen hui, innen pfui
22 Min.
Ein Alptraum für Familie Jahnke: Ihr Sohn Max wird tot in einer Unterführung aufgefunden. Warum musste der 16-Jährige sterben? Conny Niedrig und Bernie Kuhnt ermitteln in einer trügerisch heilen Familienwelt.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1