Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 145: Die Aussteigerin
22 Min.Ab 12
Dominik Huber wird in seiner Wohnung brutal zusammengeschlagen. Er behauptet, weder die Täter noch den Anlass für ihre Tat zu kennen. Doch er verschweigt etwas - die Kommissare finden den wahren Grund im knallharten Rotlichtmilieu ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
