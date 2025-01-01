Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Schnaps, das war sein letztes Wort

SAT.1Staffel 4Folge 167
Schnaps, das war sein letztes Wort

Schnaps, das war sein letztes WortJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 167: Schnaps, das war sein letztes Wort

21 Min.

Tod hinterm Tresen: Erstochen liegt der 29-jährige Florian Monn in seiner Kneipe. Die leere Kasse deutet auf einen Raubmord hin. Aber musste der Wirt wirklich nur wegen der Tageseinnahmen der "Parkklause" sterben?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen