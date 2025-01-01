Heiße Reifen - scharfe KurvenJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 191: Heiße Reifen - scharfe Kurven
22 Min.Ab 12
Mit Vollgas ins Verderben: Der 22-jährige Jan Krämer überschlägt sich mit seinem Gokart und entkommt nur knapp dem Tod. Unfall oder geplanter Anschlag? Die Kommissare ermitteln zwischen scharfen Kurven und heißen Reifen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1