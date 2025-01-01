Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 47: Spurlos verschwunden
22 Min.Ab 12
Die 18-jährige Nadine Decker ist wie vom Erdboden verschluckt, und ihr über alles geliebter Hund Timmi liegt tot in der Wohnung. Die Kommissare befürchten das Schlimmste, denn mit jeder Stunde schwindet die Hoffnung, das Mädchen lebend zu finden ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1