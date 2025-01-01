Zum Inhalt springenBarrierefrei
Luftikus

SAT.1Staffel 4Folge 67
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 67: Luftikus

22 Min.Ab 12

Für die Heimleiterin Angelika Plass kommt jede Hilfe zu spät - qualvoll erstickt wird sie in ihrem Büro aufgefunden. Als Drache verschrien und von den Kindern gehasst, kommt quasi jeder der schwer Erziehbaren als Täter in Frage. Doch wer war wirklich der Täter?

SAT.1
