Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 67: Luftikus
22 Min.Ab 12
Für die Heimleiterin Angelika Plass kommt jede Hilfe zu spät - qualvoll erstickt wird sie in ihrem Büro aufgefunden. Als Drache verschrien und von den Kindern gehasst, kommt quasi jeder der schwer Erziehbaren als Täter in Frage. Doch wer war wirklich der Täter?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
