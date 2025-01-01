Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Parkhaus des Schreckens

SAT.1Staffel 4Folge 76
Folge 76: Parkhaus des Schreckens

22 Min.Ab 12

Albtraum Entführung: Mit roher Gewalt wird eine unbekannte junge Frau in einen Transporter gezerrt. Wer ist die Frau? Und was wollen die Entführer? Die Kommissare nehmen die Spur der Kidnapper auf, um die Unbekannte zu retten ...

