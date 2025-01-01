Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 81: Versehen?
22 Min.Ab 12
Schüsse aus dem Nichts - schwer verletzt überlebt die 27-jährige Frederike Kerber einen Mordanschlag durch einen Heckenschützen. Doch wer hatte es auf die allseits beliebte Übersetzerin abgesehen? Oder galt der Anschlag gar nicht ihr, sondern ihrem Freund Kemal Bastürk?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1