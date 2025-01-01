Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Mach's Maul auf

SAT.1Staffel 5Folge 103
Mach's Maul auf

Mach's Maul aufJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 103: Mach's Maul auf

22 Min.Ab 12

Der Hund einer Joggerin stöbert die Leiche von Marlies Gruber auf. Der Täter kann noch nicht weit sein, denn kurz darauf wird auch der Hund getötet. Die Kommissare stoßen auf ein Familiendrama, das in einer grausamen Tragödie endet.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen