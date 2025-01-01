Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 104: Vom Regen in die Traufe
22 Min.Ab 12
Mord in der Unterwelt: Mitarbeiter der Stadtwerke finden in der Kanalisation die Leiche einer jungen asiatischen Frau. Sie ist halb nackt und ohne Papiere. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel: Wer ist die Tote, und wer hat sie auf so brutale Weise getötet?
Weitere Folgen in Staffel 5
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1