Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 118: Die Generalprobe
22 Min.Ab 12
Brutal erstochen wird Lilli Fischer von ihrer Tochter gefunden. Auf ganz ähnliche Weise wurde vor einem halben Jahr die Architektenfrau Gabi Reuter getötet. Gibt es eine Verbindung zwischen den beiden Morden? Die Kommissare stehen vor einem Rätsel.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1