Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 142: Wenn Kinder Kinder kriegen
21 Min.Ab 12
Entführt am helllichten Tag! Baby Luisa wird auf offener Straße aus ihrem Kinderwagen entführt. Zwischen verschmähter Liebe und zerstörtem Familienglück suchen die Kommissare fieberhaft nach Anhaltspunkten, wo das Baby versteckt gehalten wird. Vom Täter fehlt jede Spur. Können die Kommissare das Baby rechtzeitig aus den Fängen des Entführers retten?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
