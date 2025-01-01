Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 145: Letzte Szene, letzte Chance
22 Min.Ab 12
Ein filmreifer Abgang: Das Rampenlicht hat der 21-jährigen Schauspielschülerin Yasmin Keischgens das Leben gekostet. Sie wurde vor laufender Kamera erschossen. Bei den Ermittlungen stellen die Kommissare schnell fest, dass die Filmwelt die Grenzen zwischen Realität und Fiktion oftmals verwischt ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
