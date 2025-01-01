Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 15: Kinder der Liebe
22 Min.Ab 12
Tod in einer Sexsekte. Während der Meditation bricht die 21-jährige Nele Esser tot zusammen. Warum musste die junge Frau sterben? Aus Eifersucht, Geldgier oder ist ein Sektenmitglied auf der Suche nach Erleuchtung und sexueller Ekstase vom rechten Weg abgekommen?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1