Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Tödlicher Absturz

SAT.1Staffel 5Folge 171
Tödlicher Absturz

Tödlicher AbsturzJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 171: Tödlicher Absturz

22 Min.Ab 12

Wer hoch hinaus will, kann tief fallen! Kommissar Bernie Kuhnt macht nach Feierabend einen Ausflug in den Hochseilgarten. Zum ersten Mal begibt er sich in schwindelerregende Höhen. Doch dann kommt es zu einem tragischen Unfall ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen