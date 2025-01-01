Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 174: Bitte nicht stören!
22 Min.Ab 12
Das Zimmermädchen Magda Konopke wird tot in dem Hotel Bellevue aufgefunden. Die vermeintliche Täterin trägt unter ihrem Mantel nur Dessous und verstrickt sich bei ihrer Befragung in Widersprüche. Was geschah wirklich hinter den verschlossenen Türen des Zimmers 331...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1