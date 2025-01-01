Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 190: Das zweite Gesicht
22 Min.Ab 12
Die reiche Johanna Bachmann liegt erdrosselt in ihrer Wohnung. Schnell fällt der Verdacht auf ihren mittellosen Freund Fabian Berger, der jedoch alles abstreitet. Aber er scheint etwas zu verbergen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1