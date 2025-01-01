Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 29: Tod im Schlafzimmer
21 Min.
Hinrichtung im Schlafzimmer: Wer erschoss Connys alte Freundin Bettina Reinhardt durch das offene Fenster? Die Kommissare stoßen auf gebrochene Versprechen, eine tödliche Krankheit und einen verhängnisvollen Auftrag.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1