Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 86: Herzlichen Glückwunsch
21 Min.Folge vom 09.09.2025
Die 17-Jährige Janine Drägel wird entführt. Die einzige Spur zu ihr scheint ein Live-Bild zu sein, das über das Internet verbreitet wird. Wo hält der Täter sie gefangen, und was hat er mit dem Mädchen vor? Die Kommissare stoßen bei der fieberhaften Suche nach Janine auf tiefen Hass und dunkle Geheimnisse.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1