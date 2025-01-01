Zum Inhalt springenBarrierefrei
Altes Eisen rostet nicht

SAT.1Staffel 6Folge 1
22 Min.Ab 12

Der 17-jährige Kleinkriminelle Mirko Foss wird zusammengeschlagen und schwer verletzt. Der Jugendliche hatte jede Menge Feinde in seiner Straße. War es die Quittung für eine offene Rechnung?

SAT.1
