Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 101: Tödlicher Striptease
22 Min.Ab 12
Der Stripperin Monique wird bei einem Internetauftritt vor den Augen eines entsetzten Kunden ermordet. Die Kommissare ermitteln in der Anonymität des Internets und finden schließlich den Tatort, doch die Leiche der Frau ist verschwunden.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1