Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ewig lockt das Weib

SAT.1Staffel 6Folge 121
Ewig lockt das Weib

Ewig lockt das WeibJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 121: Ewig lockt das Weib

23 Min.Ab 12

Der Psychotherapeut Nils Kröger ist seit über einer Woche spurlos verschwunden. Die Zeit läuft gegen die Kommissare. Lebt Nils Kröger noch, oder fahnden sie nach einer Leiche? Und hat sein Verschwinden mit seinem turbulenten Liebesleben zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen