Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 133: Der Parkhausmörder
22 Min.Ab 12
Als das vierte Opfer vergewaltigt und erwürgt aufgefunden wird, ist klar: In Duisburg gibt es einen Serientäter. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, denn der Abstand zwischen den Morden wird immer kleiner.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1