Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 144: Die Namenlosen
22 Min.Ab 12
Ein junges, völlig verwahrlostes Mädchen wird erschlagen im Wald aufgefunden. Neben ihr entdecken die Ermittler ein weiteres verstörtes Mädchen. Doch die Kommissare bekommen aus der Russin nichts heraus. Welches schreckliche Geheimnis verbirgt sich hinter der Mauer des Schweigens?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1