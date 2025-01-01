Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 147: Das verlorene Paradies
22 Min.Ab 12
Das Bordell "Paradise" ist Schauplatz eines blutigen Anschlags. Zwei Menschen sterben, eine Prostituierte überlebt schwer verletzt. War es ein brutaler Bandenkrieg, oder steckt etwas anderes hinter der Tat?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1