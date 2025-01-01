Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 149: Kinder, Chaos, Kriminelle
22 Min.Ab 12
Mord im Horror-Camp: Die Pädagogin einer Einrichtung für straffällig gewordene Jugendliche wird erschossen. Der Täter scheint aus dem Camp zu kommen - hat eines der kriminellen Kids die verhasste Angelika Spieker aus dem Weg geräumt? Oder steckt etwas ganz anderes hinter der Tat?
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1