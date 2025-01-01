Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Um die Ehre

SAT.1Staffel 6Folge 167
Um die Ehre

Folge 167: Um die Ehre

22 Min.Ab 12

Eduard Rensch verliert die Nerven. Er nimmt die Patienten seines Neurologen als Geisel. Die Forderung: Der Arzt soll sofort auftauchen und seine Diagnose ändern. Unter den Geiseln ist auch die Mutter von Bernie Kuhnt. Während die Kommissare unter Hochdruck ermitteln, spitzt sich die Situation in der Praxis immer weiter zu.

