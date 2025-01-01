Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 174: Spannender Rastplatz
22 Min.Ab 12
Ich sehe was, was du nicht siehst - Spanner Werner Reuter wird auf der Damentoilette eines Rastplatzes brutal erstochen. Doch hat die perverse Leidenschaft auch etwas mit seinem Tod zu tun? Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare auf menschliche Abgründe ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1