Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 19: Unter die Räder gekommen
22 Min.Ab 12
Der Rentner Kurt Homberg wird mit seinem Rollstuhl an die Gleise einer Bahnstrecke gestellt und von einem Zug erfasst. Wer hasste den alten Mann so sehr, dass er ihm auf so grausame Art und Weise das Leben nahm?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1