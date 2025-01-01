Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 193: Drei Schwestern
22 Min.Ab 12
Daniela, Lisa und Julia lieben den gleichen Mann, Peter Hamann. Doch dann verschwindet Daniela spurlos. Ist Peter ihr Mörder, wie Lisa behauptet, oder ist er das Opfer einer familiären Intrige?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
