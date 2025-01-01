Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 196: Sinnlose Lüge
22 Min.Ab 12
Die 32-jährige Ann-Kathrin Blum wird erstochen in ihrer Wohnung aufgefunden. Der erste Verdacht fällt auf ihren Liebhaber. Doch auch Eifersucht kommt als Motiv in Frage. Wer hat die junge Frau so brutal getötet?
