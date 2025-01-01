Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 198: Im Kreis des Vertrauens
22 Min.Ab 12
Das Model Martina Lerch wird beim Joggen getötet, außerdem hat der Täter ihr Gesicht mit einem Messer zerschnitten. Kurz darauf wird die übergewichtige Martha Fein erstickt. Der einzige Anhaltspunkt für die Kommissare: Beide Opfer waren Teilnehmer einer Gruppentherapie ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
