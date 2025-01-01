Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 2: Auf Messers Schneide
22 Min.Ab 12
Mit einer Schere im Kopf wird der arbeitslose Carsten Michels von seiner Frau gefunden. Die Art, wie der Mann getötet wurde, erinnert an die Taten eines vor kurzem entlassenen Serienmörders ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
