Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 6Folge 53
Folge 53: Rolle seines Lebens

22 Min.Ab 12

Jette Meier liegt erdrosselt mit einem Telefonkabel im Flur ihrer Wohngemeinschaft. Was wurde der ihr zum Verhängnis? Zwischen Drogen, Diven und Doppelleben lassen sich die Kommissare nicht vom schönen Schein blenden und entlarven so manches Geheimnis.

SAT.1
