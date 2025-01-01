Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Rauchen ist tödlich

SAT.1Staffel 6Folge 56
Rauchen ist tödlich

Rauchen ist tödlichJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 56: Rauchen ist tödlich

22 Min.Ab 12

Als der Nichtraucher Hartmut Pieper in seiner Kneipe ein Rauchverbot verhängt, endet dieser Versuch für ihn tödlich - mit einer Wäscheklammer auf der Nase und einem Abflussrohr voll abgebrannter Zigaretten im Mund ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen