Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 64: Schuld und Sühne
22 Min.Ab 12
Der wohlhabende Geschäftsmann Dirk Greiner wird erschlagen. Fest steht: Es war ein Kampf auf Leben und Tod, den das Opfer verlor. Die Kommissare stoßen auf grausame Wahrheiten aus der Vergangenheit und auf ein scheinbar längst vergessenes Geheimnis ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1