Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 95: Die offene Rechnung
22 Min.Ab 12
Verena Kunze wird erwürgt im Wedauer Wald gefunden, fast an der gleichen Stelle, an der vor fünf Jahren Anja Varnhorn lag. Handelt es sich um den gleichen Täter oder ist es nur Zufall?
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1