Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 101: Kröten töten
22 Min.Ab 12
Der wohlhabende Rentner Berthold Wildhausen entdeckt eine riesige Kröte in seiner Hausbar. Diese Begegnung endet für ihn tödlich. Doch wie kam das Tier in sein Haus? Ein dummer Zufall, oder steckt hinter all dem ein perfider Plan?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1