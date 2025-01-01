Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 157: Heißes Hobby
22 Min.Ab 12
Bernie Kuhnt in Action - zum 20-jährigen Dienstjubiläum darf er an einem Autorennen auf dem Nürburgring teilnehmen. Doch während der Kommissar seine Runden dreht, wird in einem Hotel die Leiche einer jungen Frau gefunden. Die Kommissare erfahren schnell, dass das Opfer mit einem schlüpfrigen Hobby eine Menge Geld verdient hat.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1