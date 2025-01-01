Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 91: Schmutzige Gedanken
22 Min.Ab 12
Gloria Schiller, Verkäuferin in einem Sexshop, wird erstochen in einer Videokabine aufgefunden. Ist sie das zufällige Opfer eines Sexualtäters, oder war es ein gezielter Anschlag? Um den Täter zu finden, begeben sich die Kommissare in die Abgründe sexueller Fantasien ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1