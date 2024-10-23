Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Männer sind Schweine

SAT.1Staffel 8Folge 124vom 23.10.2024
Männer sind Schweine

Männer sind SchweineJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 124: Männer sind Schweine

22 Min.Folge vom 23.10.2024Ab 12

Auf einer Party sieht sich Kommissarin Nina Schmeuser auf der Toilette mit ihrem nächsten Fall konfrontiert: eine getötete junge Frau. Der Täter muss sich unter den Gästen befinden. Ist das Motiv Eifersucht oder ist sie Opfer einer hinterhältigen Intrige geworden?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen