Zu viel des Guten

SAT.1Staffel 8Folge 142
Folge 142: Zu viel des Guten

22 Min.Ab 12

Die 21-jährige Studentin Eva Schott wird an einen Baum gefesselt und anschließend mit ihrem Gürtel erwürgt. Die Spur des Täters führt in den scheinbar undurchsichtigen Cyberspace. Werden die Kommissare in einem Netz aus Lügen, Verrat und hemmungsloser Lust den Täter stellen können?

SAT.1
