Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Bausteine des Lebens

SAT.1Staffel 8Folge 150
Bausteine des Lebens

Bausteine des LebensJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 150: Bausteine des Lebens

22 Min.Ab 12

Juliane Kaiser steht eine schwierige Zeit bevor: Erst verschwindet ihr Auto und dann auch noch ihr Mann. Die einzige Spur der Ermittler ist eine Blutlache. Bei den Ermittlungen versuchen die Kommissare zu eruieren, ob der notorische Spieler seine Leidenschaft mit dem Tod bezahlen musste ... Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...

