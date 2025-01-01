Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 158: Im selben Boot
22 Min.Ab 12
Zwei Frauen, eine Leiche und ein merkwürdiger Augenzeuge: Harald Schönhausen wird erschlagen in seinem Garten aufgefunden. Während Bernie Kuhnt von seiner Vergangenheit eingeholt wird, bröckelt die Fassade einer perfekten Ehe ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1