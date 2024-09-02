Das Teddybären-MassakerJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 38: Das Teddybären-Massaker
22 Min.Folge vom 02.09.2024Ab 12
Die Leiche der Teddybären-Doktorin Liselotte Stephan liegt in ihrer völlig verwüsteten Werkstatt. Die Kommissare stoßen auf eine mörderische Spur aus Plüsch, Drogen und Familienhorror.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1