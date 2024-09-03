Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 40: Lauter geht's nicht
22 Min.Folge vom 03.09.2024Ab 12
Der 18-jährige Schüler Daniel Mayer trägt seit Jahren ein tödliches Geheimnis mit sich herum. Jetzt wurde es gelüftet, und dafür muss er mit dem Leben bezahlen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1